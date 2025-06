Roberto Alvarado, jugador de Chivas, tuvo la opción de estar presente en el Mundial de Clubes vía Pachuca que contactó al Rebaño y al futbolista para un posible préstamo durante el torneo, pero el propio Piojo rechazó la invitación para ir a la Copa Oro con México.

La oferta por el atacante mexicano se dio a principios de junio, cuando los Tuzos estaban sumando refuerzos para su presentación en el torneo internacional de clubes de la FIFA. Alvarado aseguró que Chivas habló con él para dejar en claro que podría ir sin problemas, pero para Piojo es más importante asistir al llamado de la Selección Mexicana.

Esta Copa Ora seguramente tendrá un peso importante a la hora del armado de la lista para el Mundial de 2026, por lo que Alvarado decidió estar presente en esta competencia a jugar con los hidalguenses y así seguir luchando por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre.

El Piojo fue cuestionado por esta decisión, le preguntaron si existía algún tipo de arrepentimiento, ya que Pachuca estará enfrentando a Real Madrid, pero el jugador de Chivas fue contundente con su respuesta sobre este tema.

"Estoy 100 por ciento convencido de que tomé la mejor decisión, al final pienso que no hay nada más importante que la Selección. Quiero seguir peleando por un lugar para ir al Mundial, creo que representar a mi país es lo más importante. Representarlo de la mejor manera, para que, primero, mi familia se sienta orgullosa y después todos los mexicanos. (Quiero) hacer bien las cosas acá en la Selección".

Pachuca busca seguir con vida en el Mundial de Clubes, mientras que Alvarado y la Selección Mexicana van por el liderato de su grupo en la Copa Oro en un duelo definitivo frente a Costa Rica, donde se encontrarán a Miguel Herrera, un viejo conocido.

Ante este duelo, el Piojo sabe que será un partido complicado, ya que conoce el trabajo de Herrera como técnico y la fortaleza de Costa Rica como selección.

"Me tocó tenerlo como rival y es un gran entrenador.Pero al final nosotros somos los que jugamos en la cancha e intentaremos llevar a cabo el plan de juego para poder hacer un buen partido.Trataremos de hacer un gran partido para ganar y pasar como primeros de grupos. Nos enfocamos en eso. No importa que nos conozca porque solo seremos once contra once".