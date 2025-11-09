La Selección Mexicana estrenará muy pronto una nueva playera de visitante con la que buscará representar al país en la Copa del Mundo de 2026. A diferencia del modelo verde que ya se conoce, esta versión destaca por su elegancia y por retomar una paleta de colores más sobria, pensada para reflejar la identidad nacional sin perder modernidad.

El diseño mantiene como base un tono crema o blanco hueso, acompañado por detalles en verde y rojo en cuello y mangas, una interpretación discreta pero contundente de los colores patrios. El escudo de la Selección aparecerá en un tono verde oscuro y el logotipo de la marca deportiva mostrará un estilo clásico, de líneas simples y limpias, evocando las raíces de los uniformes mexicanos de décadas pasadas.

En la parte posterior del cuello se lee la leyenda “SOMOS MÉXICO”, un mensaje directo a la unión y al orgullo de portar los colores del país. La composición del tejido, ligera y transpirable, busca ofrecer el máximo rendimiento en condiciones de exigencia, con una tecnología que facilita la ventilación y la libertad de movimiento.

La Federación Mexicana de Futbol planea presentar oficialmente el uniforme en los primeros meses de 2026, para que el equipo lo use en algunos partidos amistosos antes del torneo. Con ello, la camiseta se convertirá en una pieza clave del proceso rumbo al Mundial que compartirá sede entre México, Estados Unidos y Canadá.

Más que un cambio estético, esta nueva piel simboliza el inicio de una nueva etapa para el Tricolor. Un recordatorio de que, sin importar el escenario o el rival, portar los colores de México implica orgullo, historia y compromiso con una afición que nunca deja de creer.