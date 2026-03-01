A pesar de que sueñan con clasificar a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028, al interior de la Selección Mexicana, son conscientes de que deben ir paso a paso porque todavía tienen un largo camino que recorrer.

Antes de pensar en obtener su boleto para ambos torneos, Pedro López les pide a sus jugadoras que se enfoquen en “el reto” que será enfrentarse esta tarde a Santa Lucía, en la Jornada 2 del Clasificatorios Concacaf W 2025-26.

“[Quiero] recordarles a las jugadoras la importancia de este partido; es una de las cuatro finales que nos quedan para estar en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos”, resaltó.

Para el timonel tricolor, lo más importante para este duelo ante el país caribeño es “cuidar los detalles y saber cómo manejar las sensaciones” en condición de visitante, sin pensar en “quien sea el rival”.

“Lo que este equipo tiene que demostrar es el hambre, la capacidad y la disposición de las jugadoras a dar un paso más [rumbo al objetivo]. Independientemente, si es Santa Lucía o Estados Unidos, a todos los analizamos y nos preparamos de la misma manera”, puntualizó.

Al igual que el seleccionador, Blanca Félix considera que deben centrarse en este duelo antes “ir más lejos”.

“Nuestro funcionamiento ha sido partido a partido y el que viene siempre es el más importante; los entrenamientos se trabajan con ese propósito y la preparación siempre es a tope, [aunque], el objetivo en común es claro”, externó.

La portera de las Chivas añadió que están listas para encarar su primer juego del año y que lo harán con el hambre de ofrecer un “gran espectáculo”.

“Hemos analizado las fortalezas del equipo rival y hemos trabajado con base a eso. El equipo está con ese compromiso y esas ganas de salir a representar a México como se debe; queremos buscar el máximo nivel”, añadió.

