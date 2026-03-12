Luis Ángel Malagón, arquero del América y la Selección Mexicana, enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria profesional.

El guardameta sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union.

La lesión ocurrió sin contacto: al intentar despejar el balón, Malagón sintió un dolor agudo en el tobillo al dar un paso, lo que le impidió completar la acción.

El arquero cayó al césped y quedó tendido en evidente sufrimiento. Sus compañeros y el árbitro solicitaron de inmediato atención médica. Tras varios minutos de revisión por el cuerpo técnico de las Águilas, se confirmó que no podía continuar.

Entre lágrimas y visible dolor, Malagón abandonó el campo en camilla mientras el estadio observaba en silencio la escena.

El América emitió un comunicado oficial que confirmó el diagnóstico: ruptura del tendón de Aquiles. El portero será intervenido quirúrgicamente en México, con traslado a Guadalajara para el procedimiento. Los tiempos de recuperación varían según la evolución del paciente, pero las estimaciones apuntan a un mínimo de seis a ocho meses fuera de las canchas.

Esta ausencia deja al equipo azulcrema sin su principal guardameta en una fase decisiva del Clausura 2026, mientras que para el Tri representa un impacto mayor: Malagón figuraba como pieza clave en los planes de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes fueron los compañeros que le brindaron su apoyo a Malagón?

Al arribar al aeropuerto de Guadalajara para someterse a la operación, periodistas abordaron al futbolista. Malagón compartió su gratitud ante el respaldo recibido, donde destacó en particular el gesto de Guillermo Ochoa, quien le dedicó palabras de aliento en medio de la adversidad.

"Sí, todos me han escrito (los porteros mexicanos). Estoy agradecido con Tala, Acevedo, Toño y Memo. Gracias también a la afición por todos los mensajes de apoyo. Agradecido con la vida de estar aquí todavía", expresó el guardameta.