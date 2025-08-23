Para definir los posibles rivales de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 hace falta entender primero cómo funciona el sorteo de la Fase de Grupos.

México es anfitrión del torneo, junto con Canadá y Estados Unidos, y ya está automáticamente ubicado en el Grupo A como cabeza de serie, posición A1, lo que condiciona los cruces que le podrían tocar.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Lee también Gilberto Mora: ¿Por qué no está en la convocatoria del microciclo de Javier Aguirre?

¿Cómo se arman los grupos del Mundial?

El sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C. Los equipos se repartirán en cuatro 'pots' o lugares, según su posición en el ranking mundial.

Ahora, los anfitriones se colocan todos en el pot 1 automáticamente. Desde ahí, se formarán 12 grupos de cuatro equipos, de la 'A' a la 'L'.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• No se pueden emparejar selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de UEFA, que permite hasta dos por grupo.

• México, como anfitrión, no debe enfrentarse a Canadá o EE. UU. en fase de grupos, pero sí podrá tocarle un equipo europeo, sudamericano, africano o asiático según el lugar correspondiente.

México es campeón de la Copa Oro Foto: Imago7

¿Qué rivales podrían enfrentar a México en el Mundial?

Si bien todavía no hay clasificados definitivos, pero el sistema de 'pots' permite emitir algunas posibilidades:

• Pot 1: Además de México, estarán seis selecciones europeas mejor ranqueadas.

• Pot 2 y 3: Incluirán selecciones fuertes de Europa, África, Asia y América del Sur, según ranking actual.

• Pot 4: Equipos de menor nivel o plazas ganadas vía playoff intercontinental.

Así, México podría enfrentar desde selecciones poderosas con historia mundialista hasta combinados de menor nivel que llegaron vía repechaje.

Selección Mexicana en su partido vs República Dominicana Foto: Imago7

Lee también ¿Quién es la única selección que ha asistido a todos los Mundiales de la historia?