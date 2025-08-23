En la historia de la Copa del Mundo, hay equipos que han ido una sola vez, otros que han desaparecido por décadas, y algunos que suelen estar casi siempre.

Sin embargo, solo existe una selección que puede presumir de haber jugado absolutamente todas las ediciones, desde su creación, hasta hoy en día.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

Lee también Así fue el gol del seleccionado nacional Gilberto Mora contras las Chivas; el juvenil mexicano sigue encendido

Brasil es el único país que ha ido a todos los Mundiales

Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, la ‘Canarinha’ ha dicho presente en las todas Copas del Mundo disputadas. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni eliminatorias complicadas, ni crisis futbolísticas han roto esa racha perfecta.

Ese camino constante también se traduce en gloria, pues como se sabe, Brasil es el máximo ganador de la historia, con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). A eso se suman finales perdidas, eliminaciones incluso a México en un par de ocasiones y un legado que coloca al país sudamericano como la máxima potencia del futbol mundial.

Pelé festeja en el Estadio Azteca su tercer Mundial ganado con Brasil tras derrotar a Italia en México 70. Foto: Archivo

Otros gigantes como Alemania, Italia o Argentina han fallado en distintas ediciones, ya sea por sanciones, derrotas en la eliminatoria o por decisiones administrativas. Pero Brasil nunca.

Además, a lo largo de su historia, el equipo ha pasado por distintas generaciones doradas: Pelé y Garrincha en los 60, Zico y Sócrates en los 80, Romário y Bebeto en los 90, Ronaldo y Ronaldinho en los 2000, y más recientemente Neymar y Vinicius Jr.

En 2026, cuando el torneo llegue a México, Estados Unidos y Canadá, Brasil ampliará su récord, vendrá otra participación consecutiva.

En el ámbito de la Copa del Mundo, hay selecciones con historias brillantes, otras con pasos fugaces y varias que aún no han logrado debuta. Pero solo una puede presumir la asistencia perfecta: Brasil, el eterno invitado.

La selección de Brasil homenajeará al equipo que fue campeón del mundo en el Mundial México 70. Foto: @CBF

Lee también ¿Cuál ha sido la peor actuación mexicana en Copas del Mundo?; golearon al tricolor en cada partido que disputó