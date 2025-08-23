Recientemente se dio a conocer que Javier Aguirre logró convencer a la Federación Mexicana de Futbol para que, a pesar de no se fecha FIFA, tener una concentración con la Selección Mexicana.

Esta lista llegó con nombres sorpresivos, aunque sin ningún futbolista de Europa, una de las preguntas más recurrentes tras la convocatoria, es a qué se debió la ausencia de la joya del momento: Gilberto Mora.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7

¿Por qué 'Gil Morita' no va a ir a la concentración de la Selección Mexicana?

Al ser una ocasión extraordinaria este microciclo por parte del Vasco, la FMF impone ciertas condiciones para los jugadores que son llamados. Entre ellas están las siguientes.

Se realizará en el CAR

Sólo jugadores de Liga MX

Sin jugadores sub-20

Foto: Especial

Esta última condición mencionada, es la razón por la que el mediocampista ofensivo, Gilberto Mora, no asistirá a esta mini concentración con el Tricolor.

Sin embargo, esto no quiere decir que su lugar en el equipo de Aguirre corra peligro. Al contrario, sus destacadas actuaciones en la liga doméstica lo posicionan como una pieza clave de cara al Mundial de 2026.

¿Quiénes son algunas de las sorpresas en el llamado de Javier aguirre?

Entre las sorpresas destaca Germán Berterame, delantero de Rayados, así como Armando González, delantero de Chivas, quien vivirá su primera experiencia con el Tri Mayor.

Otros nombres como Denzell García (FC Juárez), Eduardo Águila (Atlético de San Luis) y Diego Campillo (Chivas) también debutan en una convocatoria que prioriza el talento joven.

Chivas anuncia el regreso de Diego Campillo - Foto: @Chivas en X

El 'microciclo' servirá como un laboratorio para Aguirre, quien busca evaluar el potencial de estos futbolistas antes de los amistosos contra Japón y Corea del Sur en septiembre, en Estados Unidos.

Este grupo estará integrado por sangre nueva con algunos nombres conocidos como Luis Romo, Erick Sánchez y Diego Lainez.

