La Selección Mexicana tiene una cita con la historia esta tarde en el Mundial Sub-20, ya que se enfrenta a Argentina en Cuartos de Final y una victoria sería un golpe de autoridad en el torneo.

Hay muchas esperanzas puestas sobre Elías Montiel, Obed Vargas y Gilberto Mora, quienes a lo largo del campeonato han dejado buenas impresiones, al grado de que clubes importantes ya los siguen de cerca.

Lee también Afición está furiosa porque Andrés Vaca narrará los dos partidos de México

¿Cuál es la alineación del México vs Argentina?

Eduardo Arce, entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, no ha modificado su esquema muchos en los cuatro partidos que ha encarado en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile.

De cara al importante partido ante Argentina, el timonel del Tricolor juvenil decidió mandar a lo mejor que tiene al terreno de juego. Sin dudas, Gilberto Mora es quien más reflectores se roba en el cuadro titular nacional.

Una de las novedades es que Íker Fimbres, jugador de Rayados de Monterrey, quien ante Chile marcó un golazo, será parte de los jugadores que van a iniciar el encuentro ante la Albiceleste.

Los demás elementos son los habituales. El encargado de buscar hacerlo los goles es Tahiel Jiménez, canterano de Santos, que ante los andinos en la fase pasada se destapó con el primer gol.

11 de México