Rafael Márquez, el mexicano con más capitanías en las Copas del Mundo

Una de las figuras más importantes en la historia del futbol mexicano es, sin duda alguna, Rafael Márquez, histórico futbolista del FC Barcelona y actual auxiliar técnico de Javier Aguirre.

Con 148 partidos defendiendo la camiseta del Tricolor, el exjugador del Atlas se convirtió en referente de varias generaciones, quienes recuerdan su liderazgo y gran calidad técnica.

Márquez, quien es el candidato número uno para tomar al equipo mexicano tras la Copa del Mundo de 2026, entregó durante su carrera grandes actuaciones, lo que le permitió obtener un reconocimiento que pocos pueden presumir: ser capitán y hombre de confianza en varios torneos de FIFA.

Con 19 partidos en Mundiales, el también exfutbolista del Hellas Verona en la Serie A posee el récord del elemento con mayor número de capitanías en la historia, un legado que escribió durante cinco ediciones.

La experiencia mundialista de Márquez inició en Corea-Japón 2002 y lo llevó hasta Rusia 2018, siendo un líder dentro y fuera de la cancha, lo que generó que cada uno de los entrenadores lo tomara como pieza clave para compartir sus ideas.