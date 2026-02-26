Cuando termine la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el tercer ciclo de Javier Aguirre al frente del Tri llegará a su fin y le cederá el lugar a Rafael Márquez, uno de los máximos ídolos en la historia del futbol mexicano.

Esta medida se tomó como parte del proyecto 2030 de la Federación Mexicana de Futbol con el objetivo de consolidar una estructura sólida en la Selección a través de un proceso integral de varios años. En la Segunda edición del Congreso de Futbol Formativo llevado a cabo en Querétaro, después de la goleada a Islandia, el ‘Káiser’ habló sobre lo que viene y el deseo de dejar un legado en el futbol mexicano.

Rafa, uno de los capitanes más importantes en la historia del Tri, confesó que “la gente pensaba que estaba loco por dejar Barcelona, pero a mí México me mueve”.

“Volví para dejar algo importante en el desarrollo de los futbolistas y que así como ahora hay cinco o seis jugadores en el primer equipo del Barcelona, en México pueda dar enseñanzas que lleguen al primer equipo. No me quiero quedar con las manos vacías, quiero hacer algo importante”, agregó el cinco veces mundialista como jugador.

Como entrenador, Márquez tiene experiencia en el equipo B del FC Barcelona; además, cuenta con licencia UEFA Pro. Al ser cuestionado por Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Mayor, por el perfil de jugadores que quiere en el proceso al Mundial 2030, el originario de Zamora, Michoacán, fue incisivo en tres puntos fundamentales.

“Deben ser jugadores con buen físico, con entendimiento técnico, táctico y que tengan mentalidad ganadora”, aseguró Rafa.

“Hay mucha calidad en México, somos mucha gente y hay que intentar ir más arriba porque creo que tenemos las condiciones pero todos tienen que poner su granito de arena. Todavía se puede mejorar mucho en el desarrollo del futbolista mexicano y ojalá pueda ayudar a dar mejores resultados”, mencionó el futuro estratega tricolor.