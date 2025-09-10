En 2017, en un encuentro amistoso donde México perdió ante Croacia 2-1, Chicharito Hernández se convirtió en el máximo goleador de la Selección Nacional, luego de superar los 46 tantos de Jared Borgetti.

Pasaron los años y el delantero continuó aumentado su cuota hasta llegara a la cifra de 52 anotaciones. Desde 2019, CH14 dejó de ser considerado en el Tri, por lo que su marca lucía inalcanzable, hasta que Raúl Jiménez se destapó como el ‘killer’ del equipo verde.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en Selección Mexicana?

Raúl Jiménez se convirtió en el estandarte de México en la delantera. El Lobo de Tepeji, en los últimos años, ha estado marcando cuando le toca ponerse la playera nacional. Su gran pendiente es estrenarse en un Mundial, debido a que en tres apariciones se ha ido en blanco.

Y su recompensa, además de convertirlo en uno de los líderes del Tricolor, es que está asechando la marca de tantos que ostenta Chicharito Hernández. El canterano del América, con la diana ante Corea del Sur de este jueves, llegó a 44 con la Selección Nacional.

Raúl Jiménez está a punto de romper la marca de más goles de Chicharito en la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Jiménez está a tres de ponerse en el segundo peldaño junto a Jared Borgetti y a nueves se superar al actual atacante de las Chivas. Tomando en cuenta la actividad de la escuadra de Javier Aguirre, este récord podría batirse antes del Mundial de 2026.

Por delante quedan las Fechas FIFA de octubre y noviembre, lo que se traduce en cuatro encuentros donde seguramente Raúl será convocado e indudablemente tendrá actividad.

Previo a la Copa del Mundo se contemplan por lo menos otro par de partidos, por lo que de seguir con la inercia goleadora, Raúl Jiménez estaría superando a Chicharito como máximo goleador de la Selección Mexicana.

Top 5 goleadores de Selección Nacional