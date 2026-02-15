El Fulham FC aseguró su boleto a los octavos de final de la FA Cup tras vencer 2-1 al Stoke City en el bet365 Stadium, en un partido correspondiente a la cuarta ronda del torneo más antiguo del mundo, donde el delantero mexicano, Raúl Jiménez tuvo participación.

El encuentro se disputó este domingo 15 de febrero y mostró una notable reacción de los Whites de la Premier League, para remontar un marcador adverso.

Pero la victoria no fue cosa sencilla. El Stoke City tomó ventaja temprana con un gol del mediocampista surcoreano Bae Jun-ho al minuto 19, quien definió con un potente disparo desde el centro del área.

El tanto puso en aprietos al Fulham, que dominaba la posesión pero carecía de profundidad ofensiva en la primera mitad. La historia cambió en el complemento.

Al inicio del segundo tiempo, el extremo brasileño Kevin igualó el marcador con un remate preciso tras una jugada elaborada por la banda izquierda. Ese empate revitalizó a los visitantes, que incrementaron la presión y generaron varias oportunidades.

¿Cómo fue la participación de Raúl Jiménez en el victoria del Fulham?

Raúl Jiménez, el delantero mexicano, ingresó al minuto 77 en sustitución de Rodrigo Muniz. Aunque su participación ofensiva fue limitada en los minutos restantes, su presencia en el campo aportó referencia aérea y obligó a la defensa local a ajustar la marca, lo que abrió espacios clave.

El momento decisivo llegó al minuto 84. El portero del Stoke, Tommy Simkin, intentó un pase corto hacia Tatsuki Seko, pero calculó mal y Harrison Reed interceptó el balón. El mediocampista, quien avanzó y definió con calma al poste izquierdo para sellar la remontada.

Con este resultado, Fulham pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones y mantiene viva su ilusión en el certamen copero.

El equipo londinense espera ahora el sorteo de octavos de final, programado para el lunes 16 de febrero, mientras se prepara para su próximo duelo de Premier League.