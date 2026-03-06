Javier Aguirre encarna una trayectoria excepcional ligada a la Copa Mundial.

El apodado Vasco nació en la Ciudad de Mexico y criado en la colonia Lindavista, donde dio sus primeras patadas al balón en las calles,

Ahora, a varios años de aquella época, el técnico dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el 11 de junio, exactamente cuatro décadas después de haber participado como jugador en México 1986.

Su vínculo con el máximo torneo comenzó en el mediocampo. En 1986, bajo las órdenes de Bora Milutinović, Aguirre fue titular indiscutible en los cinco encuentros del Tri.

Formó parte de un equipo legendario con figuras como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Tomás Boy.

México alcanzó los cuartos de final, cayó en penales ante Alemania Federal tras superar a Bélgica, Paraguay, Irak y Bulgaria. Aquella campaña, en medio de la reconstrucción tras el terremoto de 1985, representó un antes y un después para el país tricolor.

¿Cómo fueron sus primeras experiencias en el banquillo?

Tras esa experiencia, Aguirre emigró al Osasuna de España. En 1994, ya retirado como jugador, se unió como auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994.

Acompañó a una generación talentosa integrada por Luis García, Claudio Suárez y Jorge Campos. México superó la fase de grupos con Noruega, Irlanda e Italia, pero perdió en penales contra Bulgaria en octavos.

Esa etapa marcó su transición hacia la dirección técnica, influenciado por mentores como César Luis Menotti, Rinus Michels y el propio Milutinović.

Su debut como entrenador en un Mundial llegó en Corea/Japón 2002. Tras éxitos con Pachuca, Aguirre asumió el Tri en 2001 y clasificó al torneo. Con Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti como pilares, México avanzó en el grupo ante Croacia, Ecuador e Italia, pero cayó en octavos frente a Estados Unidos.

En Sudáfrica 2010, regresó al mando en un proceso urgente. Con veteranos como Rafael Márquez y Ricardo Osorio, más jóvenes como Carlos Vela y Giovani dos Santos, el equipo superó un grupo complicado con Sudáfrica, Francia y Uruguay, aunque Argentina lo eliminó en octavos.

Ahora, en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, Aguirre llega con experiencia internacional en Japón, Egipto y clubes europeos como Osasuna y Atlético de Madrid. Su estilo y capacidad para manejar presión lo posicionan como el estratega ideal para un Mundial en casa.