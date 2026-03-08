Fernando Quirarte fue una de las figuras más destacadas de la Selección Mexicana en el Mundial de 1986, celebrado en casa.

Como defensor central titular bajo la dirección de Bora Milutinović, participó en los cinco partidos del Tri en ese torneo, aportando solidez defensiva, liderazgo y una notable capacidad para sumarse al ataque desde atrás.

Su presencia fue clave en la zaga, lo que ayudó a que México mantuviera un buen nivel de orden y entrega colectiva, lo que permitió al equipo superar la fase de grupos invicto y avanzar hasta los cuartos de final —el mejor resultado histórico del Tri en un Mundial con formato de eliminación directa completo—.

¿Cuál fue el mayor aporte de Fernando Quirate al Tri en los Mundiales?

Uno de los aportes más recordados de Quirarte fue su faceta goleadora inesperada para un defensor. Marcó dos goles cruciales en la fase de grupos: el primero abrió el marcador en la victoria 2-1 ante Bélgica con un potente cabezazo al minuto 23, y el segundo aseguró el triunfo 1-0 contra Irak, para clasificar matemáticamente a México a octavos de final.

Esos tantos no solo sumaron puntos decisivos, sino que elevaron la moral del equipo y de la afición, para convertirse en uno de los pocos zagueros mexicanos en anotar más de un gol en un mismo Mundial.

El legado de Quirarte en la historia de los mundiales con México radica en simbolizar el espíritu de aquella generación del 86, que conectó profundamente con el público local en el Estadio Azteca y otros escenarios.

Su entrega, garra y capacidad para responder en momentos clave representan lo mejor del futbol mexicano en su torneo más memorable como anfitrión. A casi 40 años de distancia, sigue siendo referente de liderazgo y entrega, y muchos aficionados aún lo consideran parte esencial de México en 1986.