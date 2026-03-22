La Selección Mexicana se alista para encarar la Fecha FIFA de marzo de 2026, con dos compromisos amistosos de alto nivel ante Portugal y Bélgica. Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo y servirán para que el técnico Javier Aguirre afine detalles en su plantel.

La convocatoria presenta novedades importantes, entre ellas el regreso del experimentado arquero Guillermo Ochoa, así como la primera aparición de Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis. Además, destacan varios jugadores que militan en el futbol europeo, lo que fortalece la competencia interna en el equipo.

Lee también Diego Lainez promocionó a México para el Mundial y ahora podría quedar fuera del torneo

En la lista también figuran nombres como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Orbelín Pineda, quienes aportan experiencia internacional. A ellos se suman elementos que buscan consolidarse ante las ausencias por lesión de figuras como Santiago Giménez y Edson Álvarez.

Otro aspecto relevante es la presencia de jugadores de Guadalajara, que vuelve a ser base del equipo con cinco convocados, lo que refleja la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento reciente.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana?

El primer duelo se disputará el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, donde el Tricolor medirá fuerzas ante el conjunto portugués.

Posteriormente, el martes 31 de marzo, el combinado nacional viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field.

Para los aficionados, ambos encuentros podrán seguirse a través de diversas plataformas. La transmisión estará disponible en TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y en sitios digitales como Azteca Deportes.