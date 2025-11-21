Hace unos días, la Selección Mexicana de Javier Aguirre se midió ante el combinado de Paraguay, en lo que fue parte de la actividad de la Fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, al ver el duelo entre tricolores y guaranís, es imposible no recordar la ocasión en que uno de los directores técnicos de México terminó con un balonazo y un poco de sangre en el rostro durante un cotejo entre ambas selecciones.

Fue el 26 de marzo de 2019, cuando en pleno amistoso México vs Paraguay, un toque de balón terminó en una herida, sangre y risas ante la mirada de la afición del Levi’s Stadium.

Han pasado más de seis años desde aquella anécdota, pero la imagen sigue dando vueltas cada vez que alguien menciona a Gerardo Martino y Eduardo Berizzo en la misma frase.

Aquel día, en la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. México y Paraguay jugaban un amistoso.

¿Cómo fue el balonazo que recibió Tata Martino en el partido México vs Paraguay?

El partido iba 3-0 a favor del Tri y quedaban segundos para el descanso cuando ocurrió lo inolvidable.

Eduardo Berizzo, técnico del equipo paraguayo y compatriota del Tata, quiso sacar un balón muerto con un toque suave hacia la banda. Pero el balón, caprichoso, tomó altura y dirección prohibida: directo al rostro de Martino, que miraba hacia el campo de espaldas al banquillo.

El impacto fue por demás chuzco. Los lentes del Tata volaron y parte del armazón le abrió un corte inmediato al entrenador del Tri cerca de la nariz.

La sangre empezó a correr mientras los más de 50 mil espectadores lanzaban miradas entre el asombro y las carcajadas.

Berizzo corrió desesperado al área técnica mexicana, levantó las manos en señal de disculpa y hasta intentó limpiar él mismo la sangre con una toalla.

Martino, entre risas y sangre y un tanto de pena, aceptó las disculpas y le restó drama al asunto. El cuarto árbitro y todo el cuerpo técnico del Tri acudieron a auxiliarlo.

Al final, México ganó 4-2 y el incidente quedó grabado como una anécdota graciosa de la era Martino con la selección.