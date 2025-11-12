La se mantiene con vida en el Mundial Sub-17 de Qatar. Su siguiente reto serán los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a Argentina. Un duelo que definirá el futuro del combinado nacional… Y donde ya se calentaron los ánimos, al menos, por parte de las aficiones de ambos países.

En redes sociales se desató un debate, donde los seguidores de la Albiceleste se lanzaron contra el Tricolor: destacan comentarios como “¿no hay otro país?” y “a llorar”, provocando que el público mexicano contestara de la misma forma.

Cabe recordar que, recientemente, la Selección Mexicana Sub-20 quedó eliminada del Mundial de su categoría a manos de Argentina. El rencor, entre la afición nacional, se mantiene presente; incendiando más los ánimos de cara al compromiso.

Lucca Vuoso con México en el Mundial Sub-17. Foto: Especial
¿Cuándo y dónde ver el próximo de la Selección Mexicana Sub-17?

  • Fecha: Viernes, 14 de noviembre.
  • Lugar: Aspire Zone.
  • Hora: 8:45 de la mañana.
  • Transmisión: TUDN, Canal 9 y ViX.

