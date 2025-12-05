El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, no tiene claro si Neymar será parte del equipo que participe en la Copa del Mundo de 2026.

El italiano aún no ha convocado al excapitán desde que asumió el cargo en mayo.

“Si Neymar merece estar (en el equipo), si es bueno, mejor que otros, jugará en la Copa del Mundo y eso es todo”, afirmó Ancelotti en conferencia de prensa en Washington el viernes tras el sorteo. “(Pero) no tengo deudas con nadie”.

Brasil está en el Grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia.

“Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil con o sin Neymar, con o sin otros jugadores”, añadió. “Nuestra lista final la haremos después de los partidos de la FIFA en marzo”.

Neymar, de 33 años, no se ha recuperado completamente de una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre 2023 durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Uruguay. Pero ha sido clave para el Santos de Brasil en su lucha por evitar el descenso en el campeonato brasileño.

El miércoles, anotó una tripleta para el Santos a pesar de una lesión muscular. Se espera que juegue nuevamente el domingo contra Cruzeiro.

Ancelotti dijo que Brasil no tiene un "jugador referencial" en este momento, una etiqueta para el jugador más valioso que Neymar ha llevado principalmente desde la Copa del Mundo en casa en 2014.

“Tenemos uno de los mejores porteros del mundo, algunos de los mejores defensores, mediocampistas de primer nivel y algunos jugadores en la delantera”, indicó Ancelotti. “No quiero jugadores que quieran ser los mejores del mundo, quiero jugadores que quieran ganar la Copa del Mundo”.

Al ser preguntado sobre el grupo que le tocó a su selección, Ancelotti se expresó confiado de que podrán liderarlo.

"Podemos ganar los tres partidos, nuestra idea es muy clara. Necesitamos ser competitivos durante toda la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es jugar la final y para que eso suceda, de todos modos, necesitas enfrentar equipos muy fuertes".

Brasil ganó el último de sus cinco trofeos de la Copa del Mundo en 2002.