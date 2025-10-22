La enemistad es más que evidente entre los aficionados mexicanos y argentinos, que cada que ven a sus respectivos equipos compitiendo, sin importar el deporte que sea, lo convierten en una auténtica guerra que tiene como escenario las redes sociales.

El ejemplo más claro que el partido de la Albiceleste ante el Tricolor en el pasado Mundial Sub-20, donde desde que se confirmó el partido en Cuartos de Final, inició un intercambio de burlas, memes y ofensas.

¿Qué respondió jugador argentino a afición mexicana?

Gianluca Prestianni una vez que terminó partido contra México en el Mundial Sub-20 no dejó pasar la oportunidad de burlarse tras ganar el boleto a la Semifinal. Un video suyo donde imitaba al Chicha Sánchez se convirtió en tema viral y generó infinidad de reacciones.

El delantero también se mofó de los colombianos una vez que concretaron el pase a la Final, donde cayeron ante Marruecos y se desató una ola de insultos y burlas en su contra, principalmente de aficionados mexicanos, colombianos y chilenos.

Gianluca Prestianni se burló de Chicha Sánchez tras eliminar a México en el Mundial Sub-20. Foto: Especial

Sin embargo, pese a que lo han tundido con todo junto al resto de la plantilla de Argentina, dio la cara y mandó un contundente mensaje a todos esos detractores que lo han insultado.

"Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien. No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final”, comentó el jugador del Benfica.

También aprovechó para hablar de la publicación de Arturo Vidal, que se mofó de la derrota de la Albiceleste. Además, criticó a los chilenos por, desde su punto de vista, festejar como su selección hubiera sido la campeona del Mundial.

“Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”, comentó.