Cabo Verde disputará la Copa Mundial por primera vez tras vencer el lunes 3-0 a Eswatini para ganar su grupo de las eliminatorias de África rumbo al torneo de 2026.

El archipiélago de islas volcánicas frente a la costa occidental de África aseguró uno de las nueve plazas directas del continente. Será el segundo país más pequeño por población en participar en el torneo, por detrás de Islandia en 2018.

Cabo Verde será la tercera debutante en el Mundial 2026 después de que Jordania y Uzbekistán sellaron sus boletos en junio pasado en las eliminatorias de Asia.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!

Dailon Livramento anotó a los 48 minutos, Willy Semedo aumentó a los 54 y Stopira sentenció en el tiempo de descuento para asegurar la victoria en casa y el primer lugar en el Grupo D.

Los Tiburones Azules terminaron con una diferencia cuatro puntos más que Camerún, que no pudo pasar del empate 0-0 con Angola en casa.

Cabo Verde, una nación de aproximadamente 525.000 habitantes, llegó necesitando una victoria. También podía clasificarse con una derrota siempre que Camerún no venciera a Angola.

Los nueve ganadores de grupo de África van directo a la Copa Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro mejores segundos disputarán mini torneo de dos semifinales y una final en noviembre. Camerún aún puede avanzar como segundo.

Las entradas para el partido de Cabo Verde se vendieron en tiempo récord, según la FIFA, y el gobierno declaró medio día festivo en todo el país para que la gente pudiera ver el partido.

