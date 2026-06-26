Claudia Sheinbaum celebra a Katia Itzel García y vuelve a apoyar canción de Julieta Venegas

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó y reconoció el trabajo de Katia Itzel García, quien fue árbitra en el partido de Túnez y Países Bajos y se convirtió en la primera mexicana en pitar un duelo de la Copa Mundial de Fubol. Además, volvió a defender a la cantante Julieta Venegas ante las críticas que recibió tras el lanzamiento del cover “La Niña Futbolista”.

“Imagínense lo que le costó a Katia, de por sí, un árbitro, buen árbitro. Pues, para llegar a un partido del Mundial requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros. Ahora imagínense para una mujer, ser árbitra de un partido de hombres. Porque a lo mejor podía ser árbitra de un partido de mujeres, pero no, es árbitra de un partido de hombres del Mundial”, expresó.

Ayer, Katia Itzel García Mendoza encabezó el quinto partido de un Mundial dirigido por una árbitra central, desde el estadio de Kansas City. Además, es alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

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“Un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar, se llama Sandra, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad. Y habla del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres, que podemos ser lo que queramos ser”, dijo la presidenta durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio.

Por otro lado, defendió a la cantante Julieta Venegas, quien ha sido blanco de críticas desde que se presentó en Palacio Nacional, un cover de la canción “La Niña Futbolista”, escrita por Ignacio Silva, integrante de Los Patita de Perro. Venegas la interpreta junto con un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música e invitadas del Coro de Estudio Allaire.

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“Nunca pretendimos que la canción que cantó Julieta Venegas fuera una canción oficial del Mundial, ni mucho menos, sino sencillamente ella reivindicando a las mujeres y a la posibilidad de que las mujeres jueguen fútbol, que antes no se veía, era muy difícil. Cuando yo era pequeña, jugar fútbol era de hombres, entonces jugabas, pero nunca pensabas que ibas a pasar del juego que hacías en la primaria, en la secundaria”, dijo la mandataria.

Señaló que antes, las mujeres no eran reconocidas en este deporte a pesar de que en 1971 hubo un Mundial Femenil en México. Por lo que celebró el cambio cultural en la sociedad, así, indicó que Julieta Venegas buscó reivindicar que las mujeres pueden jugar fútbol.

“Hay que reconocer eso en esta cantante, intérprete, autora tan importante para México, es una de las mejores cantautoras que hay en este momento en el país reconocida por el mismo público, por las y los mexicanos y a nivel internacional. Y ella, en realidad cantó una canción que tenía que ver con que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo.

Desde el mes pasado, el video oficial de la canción ha recibido múltiples críticas y se desactivaron los comentarios, que señalan que la canción que “impuso” el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene nada que ver con la vibra mundialista, el apoyo a la Selección Mexicana o con el recibimiento a equipos extranjeros o turistas.