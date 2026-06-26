En la década de los noventa, un joven Marcelo Bielsa dejó Argentina y encontró en México un país que, al igual que su tierra natal, vive el futbol con una pasión desbordante.

Con 37 años, se involucró en el futbol formativo y dejó una huella importante: en la Ciudad de México con el América y en Guadalajara con el Atlas.

En este último club consolidó un estilo propio y apostó por el desarrollo de jóvenes talentos, sentando bases que aún se recuerdan.

Lee También Rodrigo Aguirre admite confianza dentro de Uruguay previo a enfrentar a España

Ahora, como técnico de la Selección de Uruguay y de regreso en Guadalajara para enfrentar a España en la Copa del Mundo, el experimentado estratega se dio un momento para expresar lo especial que resulta volver a un lugar donde alguna vez se sintió como en casa.

"Mis recuerdos a la ciudad de Guadalajara están vinculados con aquella etapa del Atlas y siempre recuerdo aquella época con nostalgia, afecto, gratitud. Me siento muy feliz de estar en México", mencionó en conferencia de prensa.

Lee También España asegura que "será una guerra" el partido vs Uruguay

Bielsa, quien se jugará con el equipo sudamericano la vida ante España, habló de respaldo de la afición mexicana con los europeos, quitándole importancia.

"La localía se interpreta en función hacia donde se vuelcan los espectadores, no es que no la valore, pero no estaríamos en condiciones de jugar este partido de esta trascendencia si este aspecto fuera decisivo", finalizó.