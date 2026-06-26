La fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está llegando a su fin, por lo que la ronda de eliminación directa está cada vez más de comenzar.
Hasta el momento, seis grupos han terminado su actividad, así que todavía quedan otros seis por definirse.
Luego de que ya disputaran sus tres partidos, 13 selecciones se encuentran clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial.
Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Japón, Marruecos Países Bajos, Sudáfrica y Suiza son los países que superaron la primera ronda.
Incluso, hay algunos que ya saben quién será su rival en la siguiente instancia, mientras que otros esperan que los demás sectores terminen su actividad para saber contra quién jugarán.
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Los duelos confirmados son: Sudáfrica vs Canadá, Brasil vs Japón, Países Bajos vs Marruecos y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.
Costa de Marfil, México, Suiza, Australia y Argentina tiene que esperar a que concluya la fase de grupos.
Este viernes 26 de junio, concluirá la actividad de los Grupos H e I, donde se encuentran Noruega, Francia, Senegal e Irak y Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita, respectivamente.
De momento, los noruegos y franceses ya tienen asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, sólo falta que los senegaleses o los iraquíes puedan pelear ser uno de los mejores terceros lugares.
En el otro sector, todavía no hay ninguna selección clasificada, pero los españoles tiene ligera ventaja, aunque los uruguayos, caboverdianos y sauditas todavía sueñan con avanzar entre los 32 mejores equipos.
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Horarios y canales para VER EN VIVO HOY los partidos del Mundial 2026
- Noruega vs Francia
- Grupo: I
- Fecha: Viernes 26 de junio
- Hora: 13:00
- Estadio: Boston
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Senegal vs Irak
- Grupo: I
- Fecha: Viernes 26 de junio
- Hora: 13:00
- Estadio: Toronto
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Uruguay vs España
- Grupo: H
- Fecha: Viernes 26 de junio
- Hora: 18:00
- Estadio: Guadalajara
- Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Grupo: H
- Fecha: Viernes 26 de junio
- Hora: 18:00
- Estadio: Houston
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)