Noruega y Francia disputan uno de los partidos más interesantes de la fase de grupos de la .

Los noruegos y los franceses se enfrentan sobre la cancha del estadio Boston para definir al primer lugar del Grupo I.

Cabe resaltar que las dos selecciones ya tienen asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, por lo que lo único que está en juego es el tema de las posiciones.

De momento, ambas cuentan con seis puntos, ya que derrotaron a Senegal e Irak, los otros rivales del sector.

Sin embargo, Les Bleus su ubican en la primera posición, gracias que han anotado seis goles y recibido sólo uno.

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Mientras que los Vikingos han marcado uno más, pero han permitido tres, por lo que se encuentran por debajo.

Quien se quede con el primer sitio del Grupo I se enfrentaría a uno de los tres mejores, que podría salir de los Grupos C, D, F, G o H.

Mientras que el que se quede ubicado en el segundo lugar, estará jugando contra Costa de Marfil en la próxima ronda.

Cabe resaltar que el partido entre Noruega y será transmitido, de manera exclusiva en nuestro país, a través de la plataforma de streaming, ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Francia vs Noruega

Actualidad Mundialista 12:29 PM

Mundial 2026: Noruega vs Francia – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo I



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