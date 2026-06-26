Con el estadio Guadalajara como escenario, México será sede de uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo de 2026: Uruguay vs España, un choque entre dos selecciones históricas que buscarán cerrar la fase de grupos con un triunfo que les dé tranquilidad y proyección rumbo a la siguiente ronda.

Ambos equipos, con pasado campeón en el máximo torneo de la FIFA, llegan tras un arranque irregular que ha cambiado por completo el panorama que se había trazado al inicio del certamen. Lo que parecía una lucha por el liderato se ha transformado en un duelo clave para asegurar la clasificación.

España afrontará el compromiso con cuatro puntos, producto de un empate sin goles ante Cabo Verde y una victoria contundente frente a Arabia Saudita. La ‘Roja’ necesita sumar nuevamente de a tres para evitar un cruce anticipado con Argentina en los dieciseisavos de final, ya que una derrota la pondría en una posición comprometida dentro del grupo.

Por su parte, el Uruguay de Marcelo Bielsa, actualmente segundo con dos unidades, depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo. El conjunto charrúa requiere la victoria para garantizar su permanencia y, además, quedarse con el primer lugar del sector; cualquier otro resultado significaría su eliminación.

El partido, que marcará el cierre de la actividad mundialista en tierras tapatías, podrá seguirse a través de televisión abierta. A continuación, te contamos todos los detalles para no perderte el encuentro en vivo.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido Uruguay vs España de este viernes

Fecha: Viernes 26 de junio

Hora: 18:00

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026)