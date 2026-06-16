Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García tras su debut en el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su debut en el Mundial de futbol 2026.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo, donde también celebró el nuevo triunfo del ciclista Isaac del Toro, quien ganó la edición 78 del Tour de Auvergne-Rhone-Alpes, expresó algunas palabras para la árbitra mexicana.

Lee también Vozinha, el héroe de Cabo Verde que frenó a España y pidió guantes mexicanos para todo un país

Además, la titular del Ejecutivo federal reconoció a Maya Becerra por obtener una medalla de oro en la Copa del Mundo Antalya 2026.

¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre el debut de Katia Itzel García?

“Muchas felicidades a Katia, muchas felicidades. Por cierto, felicidades también a Isaac del Toro, que ahora por un futbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo.

“Y, no recuerdo el nombre de la atleta también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades, y también a Katia que estuvo aquí con nosotros muchas felicidades por su buen desempeño”, dijo la Mandataria federal.