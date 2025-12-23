La trigésima quinta edición de la Copa Africana de Naciones comenzó el domingo pasado y finalizará el 18 de enero del próximo año.

El torneo de selecciones más importante del continente africano se está disputando en Marruecos y cuenta con la presencia de 24 participantes que lucharán por el título.

Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue fueron los países que se clasificaron.

Los Elefantes marfileños son los actuales monarcas de África y tratarán de defender su corona.

Hasta el momento, ningún partido de la primera jornada ha terminado con empate sin goles, por lo que no ha habido decepción para los espectadores.

La Copa Africana de Naciones suele llamar la atención por la impresionante cantidad de figuras que reúne.

La edición 2025 contará con la presencia de estrellas del futbol mundial como Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, Brahim Díaz, Bryan Mbeumo, Omar Marmoush y Nicolas Jackson, entre otros.

Además, hay selecciones que tienen a más de dos cracks, por lo que el valor de su plantilla se eleva considerablemente y las convierte en principales candidatas para arrebatarle el título a Costa de Marfil.

¿Cuáles son las selecciones con las plantillas más costosas de la Copa Africana de Naciones?

De acuerdo con Transfermarkt, estas son las 10 selecciones con los planteles más caros de la trigésima quinta edición del torneo:

Marruecos | 514.19 | Achraf Hakimi es su jugador más costoso con un valor de 94.38.

| 514.19 | Achraf Hakimi es su jugador más costoso con un valor de 94.38. Senegal | 478.85 | Iliman Ndiaye y Nicolas Jackson son los jugadores más costosos con un valor de 53.09.

y Nicolas Jackson son los jugadores más costosos con un valor de 53.09. Costa de Marfil | 437.44 | Amad Diallo es su jugador más costoso con un valor de 58.99.

| 437.44 | Amad Diallo es su jugador más costoso con un valor de 58.99. Nigeria | 331.89 | Victor Osimhen es su jugador más costoso con un valor de 88.48.

es su jugador más costoso con un valor de 88.48. Camerún | 308.53 | Bryan Mbeumo es su jugador más costoso con un valor de 88.48.

| 308.53 | Bryan Mbeumo es su jugador más costoso con un valor de 88.48. Argelia | 282.07 | Rayan Ait-Nouri es su jugador más costoso con un valor de 47.19.

es su jugador más costoso con un valor de 47.19. Malí | 169.11 | Nene Dorgeles es su jugador más costoso con un valor de 21.24.

| 169.11 | Nene Dorgeles es su jugador más costoso con un valor de 21.24. Egipto | 160.92 | Omar Marmoush es su jugador más costoso con un valor de 76.68.

es su jugador más costoso con un valor de 76.68. Congo | 157.26 | Noah Sadiki es su jugador más costoso con un valor de 29.49.

| 157.26 | Noah Sadiki es su jugador más costoso con un valor de 29.49. Burkina Faso | 139.27 | Edmond Tapsoba es su jugador más costoso con un valor de 41.29.

Cabe resaltar que los valores de mercado estás tasados en millones de dólares y que estos 10 países que superan los 100 millones; las otras 14 selecciones tienen un costo que no ronda ni dicha cantidad.

