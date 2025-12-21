La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 ha dado inicio, y en la primera jornada de este lunes 22 de diciembre verá al primer rival de México en la Copa del Mundo, Sudáfrica, enfrentar a su similar de Angola, correspondiente al Grupo B.

Egipto y Zimbabue completan el sector, y siempre es fundamental en este tipo de torneos arrancar con una victoria, por lo que será vital un triunfo para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Además, este choque influye directamente a la Selección Mexicana, que desde ya empieza a planear sus estrategias de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Javier Aguirre seguramente estará atento a lo que ofrezcan los futbolistas sudafricanos, para comenzar a ver ajustes tácticos para lo que será su partido inaugural en el estadio Banorte el 11 de junio de 2026.

No hace falta ni mencionar la importancia que tendrá este primer partido para las metas del Tri en el Mundial. Una derrota ante su gente sería catastrófico, por lo que no hay margen de error para su compromiso ante los africanos.

Javier Aguirre, durante una práctica de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver Sudáfrica vs Angola?

El partido entre Sudáfrica y Angola, a jugarse el lunes 22 de diciembre, y que se efectuará en el Gran Estadio de Marrakech, está pactado para arrancar a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, y se podrá sintonizar a través de las señales de Claro Sports.

Copa Africana de Naciones

Sudáfrica vs Angola

Transmisión: Claro Sports

🏆 COPA AFRICANA DE NACIONES 2025 - DÍA 1



➡️Resultado:



Marruecos 🇲🇦 2-0 Comoras 🇰🇲 (Gr. A)



➡️Mañana (hora arg):



11hs: Mali 🇲🇱 vs Zambia 🇿🇲 (A)

14hs: Sudáfrica 🇿🇦 vs Angola 🇦🇴 (B)

17hs: Egipto 🇪🇬 vs Zimbabue 🇿🇼 (B) pic.twitter.com/RYtestdgh8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 21, 2025

