A un poco más de tres meses de que el legendario estadio Azteca (ahora estadio Banorte) vuelva a abrir sus puertas para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal, se han vuelvo a filtrar imágenes de la remodelación del recinto.

Se debe recordar que el coloso debe estar listo para marzo de 2026, tres meses de que arranque oficialmente la Copa del Mundo, en junio.

México vs Portugal Foto: Especial

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

De acuerdo con los reportes de inicios de Diciembre de 2025, el Coloso de Santa Úrsula se encontraba listo al 70%, con base en los lineamientos que establece FIFA para las sedes del Mundial de 2026.

Y ahora, trabajan a ritmos acelerados para que pueda quedar al 100% para cuando el Tri reciba a Cristiano Ronaldo y compañía, el 28 de marzo del próximo año.

En las últimas fotos filtradas en redes sociales por la cuenta de @MXESTADIOS, se logra ver ya colocada la base de arena donde se colocará en pasto híbrido, además de la sección donde se colocará a la prensa a partir del Mundial en adelante.

El Azteca al día.

-Ya están colocando la plancha de arena donde se colocará el césped híbrido.

-La parte más alta avanza con la sección para prensa (foto 2).

-Avanza la colocación de butacas, ya casi completa en la parte alta, salvo las zonas VIP. pic.twitter.com/gwCkC41N75 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 19, 2025

Finalmente, también se puede apreciar que las zonas superiores del hogar de las Águilas del América están casi terminadas, con la excepción de las zonas VIP.

El Azteca al día.

Puedes ver ya la nueva tribuna superior de prensa que se está creando. pic.twitter.com/qCNN24SfLP — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 21, 2025

