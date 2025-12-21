A un poco más de tres meses de que el legendario estadio Azteca (ahora estadio Banorte) vuelva a abrir sus puertas para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal, se han vuelvo a filtrar imágenes de la remodelación del recinto.
Se debe recordar que el coloso debe estar listo para marzo de 2026, tres meses de que arranque oficialmente la Copa del Mundo, en junio.
Lee también Eduardo 'Chofis' López reaparece en la talacha y recibe críticas por su físico
¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?
De acuerdo con los reportes de inicios de Diciembre de 2025, el Coloso de Santa Úrsula se encontraba listo al 70%, con base en los lineamientos que establece FIFA para las sedes del Mundial de 2026.
Y ahora, trabajan a ritmos acelerados para que pueda quedar al 100% para cuando el Tri reciba a Cristiano Ronaldo y compañía, el 28 de marzo del próximo año.
En las últimas fotos filtradas en redes sociales por la cuenta de @MXESTADIOS, se logra ver ya colocada la base de arena donde se colocará en pasto híbrido, además de la sección donde se colocará a la prensa a partir del Mundial en adelante.
Finalmente, también se puede apreciar que las zonas superiores del hogar de las Águilas del América están casi terminadas, con la excepción de las zonas VIP.
Lee también Rafael Márquez prepara su equipo de trabajo para la Selección Mexicana post Mundial