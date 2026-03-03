A 100 días del inicio de la Copa del Mundo, la emoción comienza a sentirse en cada rincón del país.

El torneo más esperado por los aficionados al futbol pondrá su mirada en México dentro de unos meses, cuando la cancha del Estadio Azteca sea el escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que representará una prueba crucial para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Ese choque marcará también el arranque de una intensa actividad mundialista en territorio nacional, que por primera vez compartirá la sede del torneo con dos países más.

Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México figurarán como anfitriones de un nutrido calendario de duelos que convertirán a México en uno de los epicentros del futbol global durante la histórica justa de 2026.

Con 13 partidos programados, las sedes mexicanas tendrán la oportunidad de mostrarle al mundo la calidez de la afición nacional y su pasión inagotable por el futbol. En sus gradas desfilarán selecciones como Corea del Sur, España, Uruguay, Colombia y, por supuesto, el Tricolor, que buscará transformar esa energía en un impulso decisivo para entregar alegrías a su gente.

¿Cuáles son los partidos que se jugarán en México?

Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte)





FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México

Miércoles, 17 de junio 2026

Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México

Miércoles, 24 de junio 2026

Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 79

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 92

Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México

Jueves, 18 de junio 2026

México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México

Martes, 23 de junio 2026

Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México

Viernes, 26 de junio 2026

Uruguay vs. España, Grupo H, 18:00 H Centro de México

Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

FASE DE GRUPOS

Domingo, 14 de junio 2026

Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México

Sábado, 20 de junio 2026

Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México

Miércoles, 24 de junio 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México

DIECISEISAVOS DE FINAL