A 100 días del inicio de la Copa del Mundo, la emoción comienza a sentirse en cada rincón del país.
El torneo más esperado por los aficionados al futbol pondrá su mirada en México dentro de unos meses, cuando la cancha del Estadio Azteca sea el escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que representará una prueba crucial para el equipo dirigido por Javier Aguirre.
Ese choque marcará también el arranque de una intensa actividad mundialista en territorio nacional, que por primera vez compartirá la sede del torneo con dos países más.
Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México figurarán como anfitriones de un nutrido calendario de duelos que convertirán a México en uno de los epicentros del futbol global durante la histórica justa de 2026.
Con 13 partidos programados, las sedes mexicanas tendrán la oportunidad de mostrarle al mundo la calidez de la afición nacional y su pasión inagotable por el futbol. En sus gradas desfilarán selecciones como Corea del Sur, España, Uruguay, Colombia y, por supuesto, el Tricolor, que buscará transformar esa energía en un impulso decisivo para entregar alegrías a su gente.
¿Cuáles son los partidos que se jugarán en México?
Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte)
FASE DE GRUPOS
- Jueves, 11 de junio 2026
- México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México
- Miércoles, 17 de junio 2026
- Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Martes, 30 de junio 2026
- Partido 79
OCTAVOS DE FINAL
- Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 92
Estadio Guadalajara (Estadio Akron)
FASE DE GRUPOS
- Jueves, 11 de junio 2026
- Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México
- Jueves, 18 de junio 2026
- México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México
- Martes, 23 de junio 2026
- Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México
- Viernes, 26 de junio 2026
- Uruguay vs. España, Grupo H, 18:00 H Centro de México
Estadio Monterrey (Estadio BBVA)
FASE DE GRUPOS
- Domingo, 14 de junio 2026
- Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México
- Sábado, 20 de junio 2026
- Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 75