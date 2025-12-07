Guadalajara está lista para vibrar con la máxima fiesta del futbol en el planeta.

El Estadio Akron, casa de las Chivas y uno de los recintos más modernos de México, será protagonista en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA al albergar cuatro partidos de la fase de grupos.

Con su diseño icónico y capacidad para más de 48 mil aficionados, este escenario promete convertirse en uno de los puntos más electrizantes del torneo que reunirá a 48 selecciones en México, Estados Unidos y Canadá.

El inmueble, que previo al comienzo del torneo recibirá partidos del repechaje internacional, contará, tras la oficialización del calendario, en sus tierras con grandes figuras como Lamine Yamal, Federico Valverde, James Rodríguez, Son Heung-min y la Selección Mexicana.

La Perla Tapatía, que ya fue sede en 1970 y 1986, ahora vuelve a escribir un capítulo dorado con enfrentamientos que atraerán a millones de fanáticos nacionales e internacionales, quienes ya cuentan los minutos para ver el comienzo de las acciones.

LOS PARTIDOS DEL ESTADIO GUADALAJARA EN LA COPA DEL MUNDO DE 2026