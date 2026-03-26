Esta noche, Nueva Caledonia y Jamaica tienen una de las citas más importantes de su historia, cuando se enfrenten en el estadio Akron.

Caledonios y jamaicanos miden fuerzas enfrenten la casa de las Chivas, con la esperanza de superar el primer partido del Repechaje Mundialista en Guadalajara.

El ganador de este duelo, de la Repesca rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, jugará contra República Democrática del Congo en la “final”.

Las dos selecciones están a 180 minutos de hacer historia y de ser el invitado número 47 al siguiente Mundial, por tal motivo ese encuentro es más que importante para mantener vivas sus ilusiones.

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Los Reggae Boyz parten con la etiqueta de favoritos al ocupar la posición número 70 del Ranking de la FIFA, pero prefieren no confiarse y respetar a su rival porque quieren evitar lo que sería una catástrofe.

Incluso, al interior de la selección de Jamaica disfrutan tener la “presión” porque consideran que es algo fundamental en cualquier futbolista.

Por su parte, Nueva Caledonia acepta no tener el favoritismo de su lado, pero son conscientes que, cuando ruede el balón, cualquiera cosa puede suceder, por lo que tienen la esperanza de dar la campanada.

Los caledonios se encuentran en el puesto 150 del Ranking de la FIFA y cuentan con una plantilla de jugadores semiprofesionales; a pesar de todo, no pierden el deseo de clasificar a la primera Copa del Mundo de su historia.

La diferencia del lugar que tienen en la lista de las mejores selecciones a nivel mundial es abismal, así como el valor de sus respectivos planteles.

¿Cuál es el valor de la plantilla de Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje Mundialista?

De acuerdo con Transfermarkt, Jamaica tiene un valor de 67.86 millones de dólares y su jugador más costoso es Leon Bailey.

El extremo jamaicano juega en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra y tiene un costo de 18.45 millones de dólares.

Para dimensionar la diferencia del precio de los planteles de ambas selecciones, basta con resaltar que la figura de los Reggae Boyz vale el triple que todos los futbolistas caledonios juntos.

Mientras que Nueva Caledonia tiene un precio de seis millones de dólares, por lo que es un número bastante bajo para una plantilla de una selección que aspira a llegar a la Copa del Mundo.

El elemento más caro de la representante de Oceanía es Angelo Fulgini, quien milita en el Al-Taawoun FC de la Liga Profesional Saudí y que, por sí solo, tiene un valor de 5.77 millones de dólares.

Es decir, el resto de jugadores de Nueva Caledonia suman el 0.23 que redondean los seis millones de dólares del plantel.