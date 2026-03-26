El guardameta Luis Ángel Malagón generó un gran impacto entre los aficionados luego de compartir una imagen de la cicatriz que le dejó la operación en el talón de Aquiles, lesión que marcó un duro golpe tanto para su carrera como para el entorno del equipo azulcrema.

El arquero sufrió la lesión el pasado 10 de marzo durante el partido de Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

En una acción sin contacto, Malagón presentó un fuerte dolor en el talón izquierdo, lo que obligó a su salida inmediata del terreno de juego en camilla.

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Un día después, el América confirmó el diagnóstico: ruptura total del tendón de Aquiles. La intervención quirúrgica se llevó a cabo con éxito días más tarde; sin embargo, el proceso de recuperación se estima entre seis y ocho meses, pero todo dependerá de su evolución.

A través de redes sociales, el portero decidió mostrar parte de su proceso de rehabilitación.

¿Cómo quedó el tobillo de Luis Ángel Malagón tras su operación de talón de Aquiles?

La imagen publicada dejó ver su pie aún con puntos de sutura y una cicatriz reciente, lo que provocó diversas reacciones entre seguidores, quienes manifestaron su apoyo al cancerbero.

Así luce la cicatriz que quedó en el tobillo de Luis Ángel Malagón tras su operación. FOTO: @angel_malagonv

La baja de Malagón representa una ausencia sensible para el América y para la Selección Mexicana, ya que el arquero se perfilaba como una de las piezas clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Además de perderse el resto del Clausura 2026, el portero tampoco estará disponible durante buena parte del Apertura de este mismo año.