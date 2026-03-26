Guillermo Martínez se juega su sueño mundialista ante Portugal: "Es la oportunidad de mi vida"

Con la cuenta regresiva marcando cada segundo hacia la Copa del Mundo, la Selección Mexicana afina los últimos detalles de su lista definitiva. En medio de la tensión y la expectativa, Guillermo Martínez, delantero de Pumas y ahora aspirante a portar la camiseta nacional en la justa de FIFA, se encuentra en el umbral de un desafío que podría cambiar su carrera.

El exjugador de Puebla competirá por un lugar junto a nombres consolidados como Santiago Giménez, Armando, Germán Berterame y Armando González, pero sabe que el duelo frente a Portugal será más que un partido: será la oportunidad de su vida, un escenario donde buscará demostrar que su lugar está entre los elegidos para representar a México en la máxima cita.

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"Este proceso del Mundial hay que disfrutarlo porque no siempre se vive algo así. Estoy más que agradecido por estar aquí, pero sobre todo porque sé que estamos a un pasito, solamente Dios dirá hasta dónde nos alcanza, pero de mi parte no va a quedar nada que escatimar porque es la oportunidad de mi vida", mencionó en zona mixta.

Guillermo Martínez destacó la importancia que representa para la afición jugar frente a Portugal en el 🏟 Azteca



🗣 El delantero de los Pumas confía en estar en la Copa del Mundo pic.twitter.com/9urZQ24W9l — De10Sports (@De10Sports) March 26, 2026

Martínez, considerado una de las cartas recurrentes por Javier Aguirre, subrayó que la verdadera llave para ganarse un lugar en la lista definitiva será la entrega absoluta y la perseverancia. Dos virtudes que han marcado su trayectoria.

"Entregarme, que es lo que me ha funcionado toda mi carrera, y nunca bajar los brazos, desde la parte que me toque aportar. Aquí no importa Memo ni jugadores en específico; lo que importa es la selección porque representamos a un país y eso se representa con mucho orgullo. Voy a dejar todo a un lado para enfocarme solamente en lo que necesita la selección", añadió.

¿Qué hará diferente para estar en la lista final de Javier Aguirre? 🤔



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GUILLERMO MARTÍNEZ RESTA IMPORTANCIA A LA AUSENCIA DE CRISTIANO RONALDO

Uno de los grandes atractivos del duelo entre México y Portugal era la presencia de Cristiano Ronaldo, quien finalmente quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. Sin embargo, Guillermo Martínez restó importancia a esa ausencia y, más allá de referirse al exjugador del Real Madrid, destacó el nivel del rival y el valor que tendrá el encuentro como preparación rumbo al debut mundialista.

"Para nada le quita algo al partido; nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo que está en el top 10. Para nosotros es una gran prueba, especialmente porque es aquí en nuestro estadio inaugurando nuevamente el Estadio Azteca. El escenario es perfecto para nosotros y tenemos que dar lo mejor porque nos estamos preparando para grandes cosas", finalizó.