Sheinbaum reporta que hay 400 jóvenes interesadas en su boleto para la inauguración del Mundial

Como parte del sorteo de su boleto para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que van 400 jóvenes las que se han inscrito en esta dinámica.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se reúne con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre las jóvenes inscritas en la dinámica para ganar el boleto a la inauguración del Mundial?

"Son como 400 jóvenes, lo que me informaron, que se han inscrito con sus videos para ver quién va a ganar el boleto 0001" , dijo la Mandataria federal.

Destacó que ya comienzan los partidos de repechaje de Guadalajara y Monterrey, mientras que el sábado en la Ciudad de México se enfrenta la Selección Mexicana contra Portugal en el estadio Banorte.

"Ya el 11 de junio, la inauguración", destacó la titular del Ejecutivo federal.