El partido México vs Brasil Leyendas suma otro atractivo con la confirmación de dos figuras históricas del balompié nacional. Luis Roberto Alves 'Zague' y Ramón Morales, quienes se unirán a la convocatoria del representativo mexicano para este encuentro.

A menos de un mes del silbatazo inicial, el evento se perfila como uno de los grandes encuentros deportivas previos a la Copa del Mundo de 2026.

La presencia de Zague, uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección, genera gran expectativa entre los aficionados, quienes podrán revivir su capacidad dentro del área, tal y como lo hizo en antaño como atacante del Tri.

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Por su parte, y de la misma manera, Morales aportará su técnica y precisión por la banda izquierda, cualidades que lo convirtieron en referente del futbol mexicano ya sea con el combinado nacional o las Chivas.

Luis Roberto Alves “Zague” compartió su emoción por regresar a la cancha en un partido de estas características.

"El futbol me dio la oportunidad de escribir historias con goles, pero enfrentar a Brasil es volver a la raíz, al respeto por la pelota. Pisar de nuevo el césped para este duelo de leyendas, aparte de jugar un partido; es honrar una trayectoria y regalarle a la afición un último destello de esa pasión que nos unió por años", dijo el examericanista.

El enfrentamiento también contará con figuras internacionales de alto nivel

Por Brasil, destacan Julio Cesar Soares, recordado por su trayectoria con el Inter de Milán, y Anderson Polga, campeón del mundo en 2002, quienes reforzarán al conjunto sudamericano con experiencia y jerarquía.

El encuentro será una oportunidad única para que los aficionados vuelvan a ver en acción a jugadores que marcaron época con sus selecciones.

Además, servirá como escaparate para conocer el remodelado Estadio Banorte, que abrirá sus puertas para albergar este espectáculo.