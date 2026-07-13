La Copa del Mundo está a unas horas de comenzar una de sus etapas más emocionantes: la ronda de semifinales, que, después de un largo recorrido, enfrentará a las cuatro mejores selecciones del torneo organizado por la FIFA.

Francia, España, Inglaterra y Argentina son las naciones que siguen en la lucha por la gloria mundialista. Sin embargo, antes de pensar en la final, cada una deberá superar a otra potencia del futbol internacional para mantenerse con vida en la pelea por el trofeo más codiciado del planeta.

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España y Francia abrirán la ronda de semifinales en un duelo que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir por los títulos más importantes del futbol internacional. La Furia Roja llega impulsada por un proyecto que ha combinado juventud y experiencia, mientras que el conjunto galo vuelve a instalarse entre los mejores del mundo gracias a la profundidad de su plantilla y al liderazgo de varias de sus figuras consolidadas.

Por su parte, Inglaterra y Argentina protagonizarán una semifinal cargada de historia y expectación. Los ingleses buscan romper una larga espera en su intento por volver a conquistar el máximo trofeo del futbol mundial, mientras que la Albiceleste intentará aprovechar su experiencia en instancias decisivas para acercarse a una nueva final.

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