En Francia, Didier Deschamps prefirió “echarle la pelota” a España en cuanto al tema de la presión; sin embargo, Luis de la Fuente manifestó que él no cree en el favoritismo y le respondió, políticamente, a su colega, pero sin “esquivar la responsabilidad”.

“La verdad es que siempre he dicho que eso del favorito no significa nada, no es decisivo; no sé eso de la presión, lo digo de corazón, no lo entiendo, yo veo tensión. Al final, se presentará la presión, [pero] es la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, nuestro país, pero nada más”, expresó.

Respecto a las últimas dos ocasiones que se enfrentaron a Les Bleus, el seleccionador español resaltó que han tenido un crecimiento futbolístico y habló, en específico, de dos de los atacantes más letales que tienen.

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“Creo que Francia es una grandísima selección, es mejor selección, mucho mejor, que en las semifinales pasadas, sus jugadores han ido creciendo y han mejorado sus características. Mbappé y Dembélé han mejorado en experiencia y dominio; son mejores futbolistas”, añadió acerca de su rival.

Luis de la Fuente es consiente de que el partido de esta tarde será una prueba de fuego que determinará si están listos para “ganar el Mundial”, por lo que deberán hacer “bien las cosas y ser protagonistas”.

“Es un partido de máxima exigencia, podría ser la final del Campeonato del Mundo, [entonces] hay que evitar cometer errores, controlar el partido, ser contundentes y competir. La idea es sacar nuestras fortalezas y evitar las del rival, ser un equipo que, obligatoriamente, tiene que llegar a la final, ya estamos aquí y debemos ser nosotros mismos y pelear por la final”, señaló.

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Sobre el mensaje que las dará a sus futbolistas antes de salir al terreno de juego del AT&T Stadium, el timonel de La Roja expresó que espera que sean “protagonistas y jueguen con pasión”.

“Que salgan a disfrutar, es un escenario único, sabe Dios si es irrepetible. [Siento] orgullo y nostalgia, soy un privilegiado estar con ellos y queremos seguir compitiendo; sería una buena guinda ganar el Mundial, no es difícil, pero lo digo, ¿y si sí?”, lanzó esbozando una sonrisa, recordando la mítica frase con la que México soñó en su Copa del Mundo.