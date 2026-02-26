El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por cumplir una década al frente del máximo órgano del fútbol, que este verano organizará el Mundial en ese país, México y Canadá.

"Felicitaciones a Gianni Infantino por sus 10 años como Presidente de la FIFA. ¡Qué GRAN líder ha sido! ¡Espero que siga en el cargo otros 10, 20 o 30 años!", escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social.

La relación entre Infantino y el presidente estadounidense se ha estrechado desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El noveno presidente de la FIFA visitó a Trump en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) antes de su toma de posesión para promover la Copa del Mundo y asegurar el apoyo del mandatario a la cita deportiva.

Infantino ha visitado el Despacho Oval y departido con el mandatario en varios eventos, entre ellos el sorteo del Mundial celebrado en Washington el pasado diciembre, donde el suizo le entregó a Trump el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de acabar con conflictos como el de Ucrania y el de Gaza.

Ambos coincidieron recientemente en la primera reunión de la Junta de Paz, entidad multilateral impulsada por Trump para resolver conflictos mundiales, empezando por el de la Franja.

En el encuentro, celebrado en la capital estadounidense la semana pasada, el presidente de la FIFA confirmó que la organización deportiva ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos deportivos en el enclave palestino.