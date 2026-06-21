A Egipto y Canadá los separan 10 mil 800 kilómetros, y eso no impidió que miles de aficionados egipcios colmaran las tribunas del estadio Vancouver para presenciar el momento más importante en la historia de su selección: la primera victoria (3-1 sobre Nueva Zelanda) en una Copa del Mundo.

Cuando Mohamed Salah debutó con la Selección de Egipto en 2011, su país no era un equipo protagonista y tenía solamente dos participaciones en la Copa del Mundo. Desde su llegada todo cambió, clasificó a dos de las últimas tres ediciones y ahora, en Norteamérica 2026, un gol suyo firmó la primera victoria de los Faraones en la historia del torneo.

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Egipto y Nueva Zelanda llegaron a este partido en igualdad de condiciones, pero con la presión de saber que quien ganara, se colocaría como líder y prácticamente aseguraría su clasificación a la siguiente ronda. Ninguno conocía la sensación de ganar un partido en la Copa del Mundo hasta que el originario de Nagrig y leyenda del Liverpool cambió la historia de su país.

Finn Surman (14’) abrió el marcador para Nueva Zelanda después de un gran centro de Tim Payne, quien volvió a dar una penosa actuación, ya que en dos de los goles de Egipto dejó libre su marca.

Finalmente, los dirigidos por Hossam Hassan demostraron que tenían más hambre que los neozelandeses y dominaron la segunda parte del partido. Mostafa Zico (58’) cabeceó un excelente servicio de Mohamed Hany y ahí comenzó la remontada de “Los Faraones”.

Salah (67’) anotó su tercer gol en Mundiales -el primero en esta edición- después de fabricar una pared con Zico en el área rival. Por si fuera poco, después asistió a Trézéguet (81’) con un tiro de esquina para liquidar el partido.

Egipto termina la segunda jornada de la fase de grupos como líder del Grupo G y sueña con su primera presencia en la fase final de un Mundial. En la última semana, enfrentarán a Irán, mientras Nueva Zelanda luchará por un boleto a dieciseisavos con Bélgica.