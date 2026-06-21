El futbol evoluciona, la tecnología y el marketing se apoderan de situaciones que antes dependían únicamente del hombre dentro del terreno de juego y eso divide opiniones.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, dejó entrever su descontento y rareza por las pausas de hidratación implementadas para esta Copa del Mundo 2026.

“Eso le da una mano al equipo que teóricamente más débil en ese momento porque tiene tiempo para preparar, cosas que no había antes. Eso de cuatro tiempos parece que ya es algo real. Se ha hecho y bueno, acá estamos. Al final las grandes selecciones van a estar ahí (en eliminatorias). Va a ser un Mundial difícil”, declaró Lionel.

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Sin embargo, el timonel de la albiceleste modificó posteriormente su respuesta y explicó que la pausa podría se “oro para los dos equipos” dentro de la cancha.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó que los partidos del Mundial se dividan en cuatro tiempos, debido a pausas de hidratación . FOTO: AFP

“Todo lo que haga y piense puede cambiar. Tenemos gente que estamos arriba analizando, buscamos soluciones, se hace ahí, yo soy más de hablar directo con el jugador. Por eso digo que tanto es oro para el que pretende atacar, pero se hace raro adaptarse a eso, dentro de un tiempo se hará normal como todo lo que se ha mejorado, pero esto todavía no es tan normal para nosotros, se hace cortado. Por eso los partidos pasan de un momento a otro, entiendo que se mejorará”, lanzó Scaloni.

Una pausa de tres minutos al minuto 22 y posteriormente al 67, ya en la segunda mitad ha hecho que algunos partidos cambien de un momento a otro y esta situación sigue siendo tema de debate en esta Copa del Mundo.