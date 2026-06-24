La selección de Corea del Sur afrontará este miércoles uno de los encuentros más importantes de su participación en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

En la víspera del compromiso, el técnico Myung-Bo Hong destacó la cercanía que existe entre la afición mexicana y el conjunto asiático, además de expresar su confianza en la adaptación de sus jugadores a las exigentes condiciones climáticas de Nuevo León.

El estratega recordó el respaldo que su selección recibió durante sus anteriores presentaciones en territorio mexicano y espera que esa conexión vuelva a hacerse presente en las tribunas durante el cierre de la fase de grupos.

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“La relación entre Corea y México es muy buena lo sabemos, Cuando jugamos contra República Checa no sólo había aficionados coreanos, sino también mexicanos que estaban haciendo fuerza por Corea, estamos conscientes de ello, realmente nos sentimos muy agradecidos por el apoyo de los aficionados mexicanos, sabemos que hay muchos coreanos que viven la ciudad (Nuevo León) creo que vamos a poder sentir que estamos jugando de local y ese es un regalo para nuestros jugadores y vamos a aprovecharlo muy bien para jugar un buen partido”, dijo en DT sudcoreano.

Además del apoyo de la afición, Hong habló sobre otro de los factores que han marcado la preparación del equipo: el clima regiomontano.

El entrenador reconoció que la temperatura y la humedad representan un reto importante, aunque aseguró que el cuerpo técnico tomó previsiones desde hace varios meses.

“A diferencia de Guadalajara este es un contexto muy diferente y nuestros jugadores están tratando de adaptarse a los cambios, pero el contexto no es tan desafiante, por supuesto hay mucha humedad, mucho calor, yo no creo que se aclimatizarán al cien por ciento a estas condiciones, pero nosotros sabíamos con antelación que nuestro tercer partido sería en Monterrey y habría gran temperatura, mucha humedad por eso entrenamos de manera que pudiéramos replicar estas situaciones”, agregó el seleccionador, quien dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en su alineación para enfrentar a Sudáfrica.

“Si podemos tener la oportunidad, estaríamos muy contentos y será un gran regalo para nuestros jugadores, entonces dos o tres posiciones tendrán algunos cambios”, señaló.