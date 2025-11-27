El Estadio Azteca atraviesa en estos momentos una fase decisiva de su ambiciosa remodelación, con los trabajadores dedicados a un ritmo incesante para garantizar su culminación a tiempo.

Bajo la presión de un calendario, las cuadrillas operan día y noche, impulsadas por la meta ineludible de completar las obras para marzo de 2026, cuando la Selección Mexicana inaugurará la reapertura con partidos amistosos previos al Mundial.

Conocido ahora como Estadio Banorte por su principal patrocinador, el recinto de Santa Úrsula se erige como una de las sedes importantes del Mundial 2026, prometiendo revivir la pasión de la afición mexicana en sus gradas legendarias.

A pesar de que los reportes oficiales indican un avance del 70 por ciento en la remodelación, la curiosidad pública se alimenta de filtraciones constantes que revelan el pulso de las transformaciones en diversas zonas del complejo.

Estas imágenes, compartidas principalmente en redes sociales, ofrecen un vistazo privilegiado a los progresos, desde las principales estructuras hasta en los detalles arquitectónicos del estadio.

Entre las filtraciones más destacadas que se han dado en los últimos días se encuentran las que se han dado a conocer sobre la nueva zona VIP. Asimismo, se observan las adecuaciones en los accesos de los jugadores. Los renders compartidos en estos días han avivado la imaginación, proyectando tribunas dominadas por tonalidades rojo y blanco, colores que han desatado una tormenta de controversia.

Para los seguidores del América, esta elección cromática choca frontalmente con su identidad azulcrema, al emular los tonos emblemáticos de su archirrival, las Chivas de Guadalajara.

¿Cuáles son los avances en la cancha del Estadio Azteca?

Sin embargo, poco se ha filtrado sobre cómo va la remodelación en la zona de cancha, hasta este jueves 27 de noviembre que circuló una grabación de los trabajos que se han realizado en la zona del terreno de juego, especialmente en el aspecto del drenaje.

A través de la cuenta de X: @MXESTADIOS compartió un video de los trabajos en el campo de juego.

"De noche, así se ven los trabajos en el Estadio Azteca: Ya está cien por ciento colada la nueva tribuna VIP. Ya sé instala la tubería del drenaje de la cancha y se recubre con arena. Ya van dos anillos de nuevas butacas en la parte más alta", se lee junto al video.