El Estadio Azteca vive sus últimos meses de transformación intensa. Con la meta ineludible de estar listo para marzo de 2026, cuando la Selección Mexicana dispute partidos de reapertura previos al Mundial, las cuadrillas trabajan día y noche para cumplir los plazos.

El Coloso de Santa Úrsula, ahora también conocido como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, se prepara para ser una de las sedes clave del Mundial 2026 y recibir nuevamente a la afición.

Y aunque según los reportes de los avances, el complejo se encuentra en un 70 por ciento de su remodelación, se continúan filtrando imágenes sobre las actualizaciones en distintas zonas del mismo

Ya desde hace unos días se han estado filtrando imágenes de cómo están quedando varios sectores del inmueble casa del América, como el caso de la nueva zona vip, las adecuaciones en acceso de los jugadores y además de algunos renders que se han compartido, donde se aprecia que las tonalidades rojo y blanco van a predominar en las tribunas, situación particular que ha causado controversia entre los aficionados azulcremas, sobre todo al ser los colores de identidad del odiado rival de las Águilas: las Chivas.

De hecho, también a través de estas filtraciones se ha revelado que los escudos del conjunto de Coapa, que lucían sobre los asientos, ya desaparecieron.

¿Cómo están colocando las pantallas del Estadio Azteca?

Esta semana la cuenta de X: @MXESTADIOS compartió fotografías que rápidamente se hicieron virales: se observa el montaje de la estructura metálica que sostendrá los paneles de las nuevas pantallas gigantes.

“Empiezan a colocar los paneles de las pantallas en el Estadio Azteca. Son del mismo tamaño, en eso no hubo cambio”, compartió la cuenta.

Empiezan a colocar los paneles de las pantallas en el Estadio Azteca.

— ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 26, 2025

Las imágenes muestran la colocación de la base en la parte superior del anillo del estadio, confirmando que las dimensiones serán idénticas a las anteriores.