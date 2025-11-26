Emilio Fernando Alonso es una de las voces más respetadas en el periodismo deportivo. El cronista cautivó a más de uno con su formar de narrar futbol, lo que lo llevó a ser parte de dos de las televisoras más importantes del país.

Actualmente, Emilio se encuentra en TUDN, donde sigue dando catedra cada que le toca estar detrás de un micrófono.

Recientemente, Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca compartió su opinión sobre los mejores narradores que ha escuchado en los últimos años, lista en la que aparecieron varias figuras de Televisa, entre ellos el cronista que ha hecho famosa la frase de: "¡Aquí estamos... aaarrrancando!".

Y es que durante muchos años, la voz de Emilio Fernando Alonso ha sido un referente de los partidos del futbol mexicano, especialmente, en la televisora del Ajusco. Actualmente, el cronista se mantiene narrando partidos especialmente de la Liga MX y balompié internacional, a través de la señal de TUDN y ViX.

Asimismo, también suele ser muy activo en las redes sociales, por medio de su cuenta de X @emilio_alonso69 donde acostumbra informar sobre los partidos que va a narrar o hacer algún comentario relacionado con el futbol.

¿Cómo fue que Emilio Fernando Alonso mandó a la tumba a Daniela Romo?

De inmediato, usuario de la red social, corrigieron al comentarista, algunos con un humor y algunos otros sólo para sacarlo de su error. "Nooo Don Fernando, la Romo sigue con nosotros", "No diga, aún no se muere", "Me asustó Don Emilio, abusado, usted es un maestro de la narración dando datos históricos relevantes como para que la riegue así", fueron algunos de los comentarios.

No obstante, hace unos días, de esos que los usuarios de la plataforma, antes conocida como Twitter, no dejan pasar. Y es que todo se detonó cuando un internauta compartió una imagen de la cantante y actriz mexicana, pero preguntando a sus seguidores si sabían de quién se trataba. Uno de los usuarios que respondieron a la pregunta fue Emilio Fernando Alonso, quien acertó al revelar el nombre de la artista; sin embargo, el dato adicional que causó revelo, fue cuando luego de decir que era Daniela Romo, añadió: