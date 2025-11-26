En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una árbitra mexicana decidió visibilizar el acoso constante que sufre por su género.

A través de historias en Instagram, mostró capturas de mensajes cargados de odio que recibe diariamente de supuestos aficionados al futbol.

Los insultos van desde descalificaciones profesionales hasta ataques machistas directos. “Estás toda pndeja, no sabes pitar un p*to partido”, “deberías de dejar de meterte en deportes donde están los hombres, estamos cansados de la inclusión”, “regrésate a la cocina” y “ahora entiendo a Chicharito”, son algunos de los textos que circulan en sus bandejas de mensajes privados y comentarios.

Este tipo de agresiones no son nuevas para las mujeres en el arbitraje. Varias silbantes han reportado amenazas, insultos y menosprecio sistemático por parte de sectores del público que consideran el futbol “un mundo de hombres”.

¿Quién es la árbitra mexicana que denunció ofensas y agresiones?

Fue la propia Katia Itzel García, una de las árbitras más reconocidas de México y con experiencia internacional, quien decidió exponer públicamente estos mensajes.

Estos son algunos de los mensajes que ha recibido la árbitro mexicana. FOTO: Captura

La colegiada ha tenido que limitar los comentarios en la mayoría de sus publicaciones, permitiendo que solo las personas a las que sigue puedan escribirle.

"¡Expulsemos a la violencia de todos los espacios! #altoalaviolenciavslasmujeres", escribió García, junto a una postal donde muestra una tarjeta, y quien busca generar conciencia sobre la violencia digital que enfrentan las mujeres en el deporte.

Su caso se suma a los de otras árbitras que han sufrido ataques similares, evidenciando que el machismo sigue presente en las gradas y en las redes sociales del futbol mexicano.