La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de iniciar. En menos de 198 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Banorte (antes Azteca).

De momento, se desconoce qué selección estará enfrentando a México en la inauguración del Mundial, pero ya es oficial las candidatas: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Todas estas selecciones se encuentran ubicadas en el Bombo 3, que es de donde saldrá el primer rival del Tricolor de Javier Aguirre.

Cabe recordar que, hasta el momento, hay 42 países que ya tienen asegurada su presencia en la próxima justa mundialista, por lo que únicamente quedan seis espacios disponibles.

Dichos lugares saldrán del Repechaje Intercontinental (dos) y del Repechaje de Europa (cuatro), que se estarán defiendo en febrero y marzo.

Las selecciones que ya tienen asegurado su cupo son Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

Una de las mayores incógnitas que han surgido a casi seis meses de que arranque el Mundial 2026 es sobre los jugadores que no podrán tener participación.

¿Cuáles son las figuras que rechazaron jugar la Copa del Mundo?

Cabe resaltar que los siguientes jugadores tomaron la decisión de ya no representar a sus respectivas selecciones por diferentes circunstancias.

Es decir, la mayoría podrían seguir siendo considerados para las convocatorias de sus países y disputar el Mundial 2026, pero no quisieron hacerlo.