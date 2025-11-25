La Selección Mexicana, por segunda ocasión en su historia, se perfila para inaugurar un Mundial que le toca organizar. El equipo dirigido por Javier Aguirre incluso ya sabe las posibilidades que existen para enfrentar en el partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Caber recordar que en México 86 el combinado Tricolor no estuvo en el primer encuentro del campeonato, debido a que se decidió que fuera la campeona (Argentina) la encargada de la apertura de la Copa del Mundo.

¿Haaland o Salah jugarán contra México?

Muchos aficionados pronostican que el primer partido de México en el Mundial 2026 será aburrido, pero podría ser totalmente distinto, debido a que del bombo donde saldrá el rival hay varias opciones que dan auténtico miedo.

Y no es para menos, existe una enorme posibilidad de que Erling Haaland haga frente a los defensas tricolores. En el Pot 3, zona donde está el equipo al que enfrentaría la Selección Nacional en la inauguración, cuenta con Noruega, una de las grandes sorpresas de la Eliminatoria de UEFA.

Otra que seguramente desearán evitar los de verde es a la selección de Egipto y no porque sea una potencia, sino debido a que entre sus filas tienen a uno de los delanteros más temidos del mundo: Mohamed Salah.

México hizo frente a varios combinados de Conmebol, siendo uno de ellos Paraguay, que justamente también podría ser el rival nacional en la Copa del Mundo, situación que ya ocurrió en fase de grupos de 1986.

Uno de los jugadores temidos de los guaraníes es Miguel Almirón, con experiencia en Inglaterra y uno de los pilares del equipo que comanda Gustavo Alfaro, quien desea hacer historia con esta generación.

Las demás selecciones que también aparecen en Pot 3 tienen varios elementos de temor, pero al menos en el papel, ninguno como los ya mencionados. Sin embargo, es un hecho que si México desea brillar en su tercer Mundial en casa, debe enfrentar y derrotar a los mejores.