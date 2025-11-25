Fernando Quirarte fue uno de los 22 jugadores convocados por Bora Milutinovic para la Copa del Mundo de México 1986, la segunda en nuestro país.

El Sheriff disputó los cinco partidos del Tricolor y convirtió dos goles, ante Bélgica e Irak, por lo que sabe, a la perfección, lo que significa representar a México como anfitrión del torneo de futbol más importante.

“Vivir una Copa del Mundo en tu casa no tiene precio, si estando fuera de ella te emociona escuchar el himno de tu país, imagínate en tu casa, con tu familia y con el público que te quiere. A los muchachos que van a vivir esta Copa del Mundo, [les digo] que aprovechen esta oportunidad de vestir la camiseta nacional y que se preparen para una experiencia única, son momentos que se quedarán grabados por toda su vida; yo lo viví y lo disfruté mucho”, se sinceró.

Lee También Fernando Quirarte sentencia que Gilberto Mora debe ganarse su lugar en el Mundial 2026: “No va a ir por su linda cara”

El Sheriff, quien tuvo la oportunidad de portar la camiseta en 45 ocasiones, también aceptó que los jugadores necesitan saber lidiar con la exigencia de representar a Selección Mexicana como local y recuerda cómo fue que la generación de 1986 lo consiguió.

“Tienen que saberla manejar y, para eso, necesitas tener un buen guía; nosotros lo tuvimos con Bora, que supo cómo manejarnos durante todo un año y supimos asimilar la responsabilidad que enfrentábamos. Tuvimos una buena conducción e interacción, un buen trabajo en equipo, porque hay que tenerlo, tú solo no puedes hacer las cosas, necesitas a tus compañeros; eso nos ayudó para que le equipo funcionara”, valoró.

Lee También Fernando Quirarte sueña con ver más canteranos de Chivas en Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

De igual forma, el exzaguero mencionó que el apoyo del público mexicano será más que importante para que el Tricolor de Javier Aguirre tenga una destacada participación en el Mundial 2026.

“Le pido a la gente que apoye a nuestra Selección Mexicana porque el apoyo de ellos siempre será fundamental. Nosotros tuvimos una buena conexión con la gente y eso se logra con los resultados y con el accionar; si la gente ve que jugaste mal, pero te partiste el alma, te va a aplaudir, pero, si ve que ganaste de suerte, hasta te van a chiflar”, externó el Sheriff Quirarte.