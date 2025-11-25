Fernando Quirarte sentencia que Gilberto Mora debe ganarse su lugar en el Mundial 2026: “No va a ir por su linda cara”

Con tan solo 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en la máxima sensación de la Selección Mexicana, de cara a la próxima Copa del Mundo.

Incluso, Morita ha recibido la oportunidad de Javier Aguirre de ser titular con el Tri en más de una ocasión, durante el último semestre.

Sin embargo, Fernando Quirarte piensa que es importante no exigirle demasiado al futbolista del Tijuana, sobre todo porque todavía está en su proceso de desarrollo como profesional.

¿Qué dijo Fernando Quirarte sobre Gilberto Mora de cara al Mundial 2026?

“Es un buen jugador, pero tampoco lo presionemos, ni queramos que sea el salvador del futbol mexicano. Es un chavito que debe seguir aprendiendo para poderse ya codear entre los grandes, está muy joven”, compartió.

Incluso, considera que Gil Mora aún no tiene asegurada su presencia en lista definitiva del Vasco Aguirre, por lo que no está de acuerdo con el entorno que ya lo coloca como uno de los 26 jugadores mexicanos que estarán en el próximo Mundial.

“Ya están casi seguros de que lo van a llevar, [pero] hay que esperar primero a ver cómo sigue respondiendo dentro de la cancha; faltan todavía [algunos] meses y qué tal si tiene una baja de juego y ya no es el mismo que conocíamos, ¿para qué te lo vas a llevar? Todo va a depender…”, señaló.

El Sheriff recordó que el Vasco Aguirre sentenció que cada futbolista necesita ganarse su convocatoria, por lo que cree que, tanto Morita como los demás, tienen que seguir luchando para formar parte de la lista final.

“Él se va a ganar su llamado, ya la dijo Javier: cada quien se gana su llamado. No va a ir por su linda cara este cuate. Creo que es un gran jugador, pero se tiene que ganar el llamado como cualquier jugador”, puntualizó Fernando Quirarte.